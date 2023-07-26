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【聯合聲明】滿口環境保護，卻將山林開膛破肚？
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【新聞稿】歡慶「母親節」荒野志工設置護生圍籬，期望水鳥媽媽也能安心育雛！
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圖／李坪鍵〈宜蘭分會親子團、濕地志工，自然名：萍蓬草〉 文／蕭予婷〈宜蘭分會解說、河溪、濕地志工，自然名：山豬〉 2024.05.10 渡假勝地？渡假剩地！ 談到渡假，...
小燭光也能照亮角落
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圖、文／梁文智〈台北分會特殊自然體驗導引員，自然名：石頭〉 2024.05.10 聽聞早期的荒野志工前輩分享，他們大多透過報紙、廣播或朋友介紹得知志工活動的資訊。相較之下，...
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圖、文／呂縉宇〈台東分會知本濕地小組志工〉 2024.05.10 「蘭嶼愁鼠患請來卑南獵鼠高手」、「蘭嶼鬧鼠患請來卑南族跨海獵捕」，2010-2011年間，媒體陸陸續續出現這樣的新聞，...
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